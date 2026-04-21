В Шатурском округе техникум провел день открытых дверей

День открытых дверей прошел 18 апреля в Шатурском энергетическом техникуме для девятиклассников и их родителей. Гостям представили направления подготовки, мастер-классы и новую специальность по пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу открыл директор техникума Виталий Давыдов. Он напомнил, что учебное заведение объединяет три корпуса — два в Шатуре и один в Рошале — и является участником федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется по Народной программе «Единой России». Студентов обучают по информационным, химическим и аддитивным технологиям, а также по рабочим специальностям — от повара до сварщика. Ключевыми остаются энергетические направления.

О востребованности выпускников рассказал первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров.

«Весь свой жизненный путь в энергетике на всех этапах я всегда встречал ребят, которые являются выпускниками Шатурского энергетического техникума. Во всей энергосистеме России, странах Азии и Латинской Америки есть выпускники Шатурского энергетического техникума. Можно сказать, что эти выпускники знакомы всему миру», — отметил Расим Тактаров.

Для школьников организовали мастер-классы. В кабинете аддитивных технологий прошел мини-урок по 3D-печати, где также сообщили о планах сотрудничества с лазерным центром. В мастерских продемонстрировали работу плазмореза и дали попробовать запустить генератор. В аудитории энергетиков показали процесс выработки электроэнергии.

С нового учебного года в рошальском подразделении откроют направление «Пожарная безопасность». Обучение будет внебюджетным и продлится 3 года 10 месяцев. Выпускники смогут трудоустроиться в пожарную часть или продолжить обучение в вузе без сдачи ЕГЭ — по внутренним испытаниям.

«После окончания техникума специалист сможет занимать различные должности вплоть до начальника караула. После окончания высших учебных заведений в зависимости от специалитета они смогут занимать управленческие должности», — рассказал заместитель начальника 8-й пожарно-спасательной части Дмитрий Скотников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.