В Шатурском энергетическом техникуме завершилась приемная кампания

Всего в техникум было подано более 1500 заявлений на 375 бюджетных мест. Студенты будут получать профессии в области энергетической и химической промышленности, информационной безопасности и другим профилям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наш техникум стал лидером среди учебных учреждений Московской области, которые своевременно завершили приемную кампанию и набрали контрольные цифры приема студентов. Получать знания на базе трех образовательных площадок, расположенных в Шатуре и Рошале, будут 375 студентов на бюджетной основе. Еще 41 человек сможет учиться на внебюджете», — рассказал директор ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум» Виталий Давыдов.

В ШЭТ стремятся попасть не только местные девятиклассники, но и ребята из соседних округов Подмосковья, а также из Рязанской, Волгоградской, Иркутской, Архангельской областей. Студентами становятся и иностранные граждане из Беларуси, Таджикистана, Киргизии.

С 2025 года при подаче заявления первокурсники могут выбрать обучение по целевому договору. Ранее такие привилегии были доступны студентам со второго курса.

«Крупные предприятия-партнеры через государственный портал „Работа России“ предоставляют целевые направления для наших ребят. Если учащийся четко уверен, что хочет связать свое будущее именно с выбранной профессией, то он смело кликает на это предложение при подаче документов. Это будет означать, что предприятие примет его для прохождения практики, а после окончания учебы студент гарантированно получит рабочее место», — поделился директор ШЭТ.

Образовательные программы и учебные модули профессиональной подготовки в энерготехникуме согласовываются с ключевыми работодателями, среди которых ПАО «Юнипро», «Мосэнерго», «Россети», АО «Мособлэнерго», ООО «ТПК ВИП Сервис», «Аметист» и «КсилоСвисс».

В техникуме готовы не только учить, но и переобучать. Вне конкурса могут быть зачислены участники специальной военной операции, которые получили инвалидность и не имеют возможности вернуться к прежнему виду деятельности. Таким правом воспользовался один из военнослужащих. Он будет учиться по специальности «Аддитивные технологии».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.