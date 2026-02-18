В Шатурском энергетическом техникуме прошел чемпионат «Профессионалы-2026»

Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» Московской области — 2026 по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» в очередной раз прошел на базе Шатурского энергетического техникума. 17 февраля здесь состоялась церемония открытия чемпионата. 18 февраля участники выполняли специальные задания, которые позволят оценить их знания и готовность к работе по профессии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурсанты выполняли задания по пяти модулям: проверка и наладка электромеханических реле, проверка трансформатора тока 10 кВ, проверка микропроцессорного устройства релейной защиты, анализ осциллограммы, оказание первой помощи пострадавшему от удара током.

В региональном этапе приняли участие по три представителя Шатурского энерготехникума и Щелковского колледжа. Накануне в Шатурском техникуме провели внутренний отбор. Из 20 человек в финал вышли лучшие.

«Ребята готовились и знают, как выполнять задания. Шансы на победу у нас высокие», — отметил преподаватель специальной дисциплины Шатурского энерготехникума Илья Туркин.

Каждый из модулей направлен на оценку практических умений, теоретических знаний и способности участников работать в условиях, приближенных к реальным производственным задачам.

Виктор Новиков, студент третьего курса Шатурского энергетического техникума, поделился, что выполнил одно из заданий в три раза быстрее, чем требовалось. Он отметил, что благодаря регулярным практическим занятиям и отработке этой задачи с преподавателем удалось добиться такого результата.

Во время чемпионата каждый из шести участников боролся за личный результат. Как сообщили в Шатурском энергетическом техникуме, результаты чемпионата будут известны в ближайшую пятницу. Победитель представит Московскую область на всероссийских соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.