В Шатуре зажгли Вечный огонь на мемориале в Шатурторфе

В поселке Шатурторф городского округа Шатура в преддверии 81-й годовщины Победы зажгли Вечный огонь на мемориале «Вечный солдат», посвященном 550 погибшим воинам. Священное пламя доставили из Королева, где его зажгли в 2025 году в рамках акции «Храним Огонь Победы», сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мемориал «Вечный солдат» увековечивает память 550 шатурторфцев, не вернувшихся с фронта. Для газификации объекта специалисты подвели к памятнику сети среднего и низкого давления общей протяженностью более 30 метров, выполнили наладку оборудования, техническое обслуживание и пуск газа.

«Для газификации мемориала в поселке Мособлгаз подвел к памятнику газовые сети среднего и низкого давления общей протяженностью более 30 метров, произвел наладку, техническое обслуживание и выполнил пуск газа в оборудование — эти работы для подмосковных газовиков не просто рутина, но теперь — особая традиция и предмет профессиональной гордости, это наш вклад в сохранение исторической памяти», — отметил директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Ранее в Шатурторфе с 1970-х годов существовал мемориал, однако Вечный огонь здесь зажгли впервые. Теперь благодаря газификации пламя будет гореть постоянно.

«В рамках президентской программы газификации Группа «Газпром» подключает к сетевому газу не только дома и соцобъекты, но и выполняет священную миссию — зажигает Вечные огни в разных уголках нашей необъятной Родины. По поручению Президента Владимира Путина Группа «Газпром» поставляет газ для мемориалов безвозмездно. Спасибо коллективу «Мособлгаза», который в кратчайшие сроки выполнил все технические мероприятия. Газовики с честью выполняют миссию по увековечению памяти павших», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.