сегодня в 11:17

В Шатуре завершаются работы по рекультивация полигона ТКО «Шатурский»

Рекультивация полигона ТКО «Шатурский» стартовала в конце 2022 года. Сейчас работы почти полностью завершены, а тело полигона сформировано, обустроена система сбора фильтрата, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Свалочный газ из тела полигона будет дожигать установка дегазации. Тело полигона засыпано плодородным грунтом и засеяно травами.

Теперь жителей Шатуры не будут беспокоить неприятные запахи.

«Запах поможет устранить непосредственно тело полигона: послойная укладка, мембраны, специальные материалы, которые при этом применяются. Количество оставшегося свалочного газа будет недостаточно для создания значимых неудобств нашим жителям», — рассказал заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов.

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский» проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»

Плановый срок окончания всех работ 15 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.