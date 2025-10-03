В Шатуре завершается уборочная кампания

Уборка урожая в округе близится к завершению. Аграрии уже собрали зерновые и зернобобовые культуры. Валовый сбор зерна превысил уровень прошлого года на 44% и составил 9709 т. Рекордную урожайность для нашего региона в 70 ц/га показал новый сорт озимой пшеницы «Ермоловка», сообщает пресс-служба администрации округа.

Продолжается и уборка технических и масличных культур. В этом сезоне соя и рапс созрели немного позже, что, впрочем, не помешало получить урожай выше, чем в прошлом году. На сегодняшний день сельхозпроизводители убрали 501 га таких культур, при средней урожайности рапса 21,2 ц/га и сои 23,9 ц/га.

Завершается уборка семенного картофеля. На первые числа октября собрано 98% от запланированного объема. Картофеля получено 8980 тонн, что превышает показатели 2024 года. Урожайность культуры выросла до 375 ц/га.

Завершить уборочную кампанию в округе планируется к середине октября.

Параллельно аграрии активно ведут сев озимых культур под урожай 2026 года. На сегодняшний день посеяно 64% от запланированных площадей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.