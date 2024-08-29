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В Шатуре в школе № 1 рабочие завершили капитальный ремонт

В поселке Шатурторф городского округа Шатура завершен капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы № 1. Школа готовится к открытию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы велись в рамках нацпрограммы за счет средств бюджета Московской области.

В рамках проекта капремонта здания приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, проложены инженерные коммуникации.

Обновленные помещения оснастили современным технологическим оборудованием и мебелью.

На сегодняшний день ведется уборка помещений. Учителя создают уют в своих классах, в коридорах украшает стены художник.

Общая площадь здания составляет более 2,3 тыс. квадратных метров.

С началом учебного года школьники смогут пойти в обновленное образовательное учреждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.