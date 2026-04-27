сегодня в 18:33

В Шатуре устранили последствия снегопада на улице Энергетиков

Коммунальные службы Шатуры 27 апреля ликвидировали последствия аномального снегопада на улице Энергетиков у дома №5. Под тяжестью мокрого снега здесь обломилась крупная ветка дерева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из-за высокой влажности мокрый снег налипает на провода и деревья по всему Подмосковью. Непогода затронула и Шатуру. На улице Энергетиков у дома №5 под весом снежной массы сломалась большая ветка, создав угрозу для пешеходов и инфраструктуры.

Сообщение о происшествии поступило от жительницы в Единую дежурную диспетчерскую службу округа. Сотрудники службы дорожного хозяйства оперативно выехали на место. Для проведения работ на высоте они задействовали автовышку.

Специалисты спилили поврежденные части дерева и расчистили проход. В администрации напомнили, что из-за продолжающейся непогоды все городские службы переведены в режим повышенной готовности. В случае экстренных ситуаций жителей просят обращаться по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.