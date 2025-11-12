В Шатуре строят дымокамеру для тренировок спасателей

На территории 8-й пожарно-спасательной части в Рошале началось строительство дымокамеры — специализированного объекта для подготовки газодымозащитников. Подобного тренировочного помещения в пожарных подразделениях округа до этого момента не было. Тренировки руководящего состава проходили в аналогичных камерах в соседних округах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета

Дымокамера позволит проводить практические занятия в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке пожара. Здесь спасатели смогут отрабатывать действия в задымленных помещениях, учиться ориентироваться в условиях ограниченной видимости, искать пострадавших и работать с тяжелым оборудованием.

«Газодымозащитников необходимо регулярно тренировать, чтобы они могли грамотно действовать в задымленной зоне — как того требуют нормативные документы. Главная задача — спасти людей, если они находятся в помещении, сохранить материальные ценности и при этом самим выйти живыми», — подчеркнул начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Аржанов.

Здание дымокамеры будет иметь размеры 12 на 12 метров. В настоящее время силами личного состава пожарно-спасательной части ведутся работы по заливке фундаментной плиты. В помещении будут установлены переставляемые стены, перегородки и двери. Такая конструкция позволит создавать различные тренировочные сценарии — от имитации задымленного подвала до здания с неожиданными препятствиями.

«Например, в подвале может оказаться перегородка, которой нет в плане. Газодымозащитник должен уметь двигаться правильно — ориентируясь на капитальные стены, грамотно использовать оборудование, которое весит немало и занимает много места», — пояснил Сергей Аржанов.

Строительство объекта ведется в рамках акции «35 добрых дел», приуроченной к 35-летию МЧС России. Ввести дымокамеру в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.