В Шатуре стартовал областной открытый конкурс-фестиваль имени Калинина

Детская школа искусств проводит музыкальный конкурс уже в четвертый раз. В этом году Шатурская ДШИ собрала более 300 юных музыкантов из 36 городов Подмосковья, играющих на народных инструментах, и певцов, исполняющих народные песни, сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.

Выступления юных народников оценивали профессора академии им. Гнесиных, заслуженные артисты России.

Участников и гостей конкурса-фестиваля приветствовал глава округа Николай Прилуцкий. Он пожелал ребятам удачи, а судьям взвешенных решений.

Как рассказала директор ДШИ им. Калинина Татьяна Смирнова, в следующую субботу, 19 апреля, победители конкурса выступят на одной сцене с прославленным ансамблем народных инструментов им. Зыкиной «Россия». Именитые музыканты будут аккомпанировать юным талантам.

Совместный концерт состоится в Шатуре, в корпусе лицея «Перспектива».

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