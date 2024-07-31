В Шатуре со следующей недели приступают к обновлению детских игровых площадок

В округе Шатура со следующей недели приступят к модернизации и замене детских игровых площадок. В этом году в округе обновят 4 площадки от губернатора и еще по 7 адресам заменят площадки на средства местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадке, которые должны обновить, находятся по адресам:

Шатура, г. Рошаль, ул. Свердлова, дома № 8 и 10;

Шатура, п. Мишеронский, ул. Луначарского, дом № 1;

Шатура, г. Шатура, ул. Академическая, дом № 11а;

Шатура, г. Рошаль, ул. Карла Маркса, дом № 30.

Детские игровые площадки, которые планируют заменить:

Шатура, п. Туголесский Бор, ул. Горького, дома № 27, 27а;

Шатура, п. Шатурторф (парк);

Шатура, г. Шатура, ул. Строителей, дом № 2;

Шатура, г. Рошаль, ул. Карла Либкнехта, дома № 2, 4;

Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Футбольная, дома № 32, 34, 36, 39, 37;

Шатура, р.п. Черусти, площадь у ДК;

Середниково 199, 200.

Администрация округа просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые неизбежны при демонтаже старых конструкций.

В первую очередь подрядчик планирует начать установку в селе Середниково и в Шатуре, на ул. Строителей, дом № 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.