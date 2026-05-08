В Шатуре росгвардейцы провели урок мужества для школьников

Сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны провели урок мужества для учеников подшефного класса школы № 4 в Подмосковье. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, юбилею Росгвардии и акции «Наши семейные книги», сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В ходе встречи кадеты и сотрудники ведомства рассказали о своих прадедах — героях Великой Отечественной войны. Школьники представили истории о подвигах родственников, показали фотографии и документы из семейных архивов. Эти материалы бережно хранятся в семьях и напоминают о событиях военных лет.

Росгвардейцы подчеркнули, что именно через такие архивы передаются ценности, патриотизм и чувство единства поколений.

«Сохраняя память о своих предках, мы не только чтим их подвиг, но и укрепляем духовную связь между поколениями, делаем общество сильнее и сплоченнее», — отметили сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны.

В завершение встречи школьникам вручили юбилейную книгу главного управления Росгвардии по Московской области. Издание выпустили к 10-летию со дня образования Росгвардии и 215-летию войск правопорядка. В книгу вошли фотографии участников мероприятия, что позволило детям почувствовать себя частью общей истории.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.