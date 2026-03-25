В Шатуре провели выездную администрацию в школе № 4

В городской школе № 4 Шатуры 24 марта прошла выездная администрация, на которой педагоги смогли задать вопросы представителям окружных служб. Заместители главы округа рассказали о планах по ремонту социальных объектов, благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча началась с докладов заместителей главы Марии Четвертковой и Вячеслава Федотова. Они подвели итоги работы и обозначили планы в социальной сфере, образовании, здравоохранении и благоустройстве.

«В этом году будет проведен текущий ремонт детского сада № 8 в поселке Шатурторф. Здесь отремонтируем подвал, фундамент, входную группу, системы отопления и канализации. В детском саду № 22 в поселке Мишеронский запланированы работы по фасаду, кровле, системам водоснабжения и канализации. Также предусмотрены замена оборудования пищеблока, ремонт кровли в спортивном и актовом залах, санузлов и душевых, системы вентиляции в корпусе Шатурского энергетического техникума на Новом тупике. Работы начнутся уже в этом году», — отметила Мария Четверткова.

В округе планируют заменить асфальтовое покрытие на 29 участках дорог, еще семь дорог отсыпят щебнем. Комплексное благоустройство проведут в шести дворах, модернизируют шесть детских площадок. Кроме того, началось проектирование путепровода через железнодорожный переезд в деревне Новосидориха. Строительство утверждено постановлением правительства Московской области.

Во время встречи учителя задали более 10 вопросов. Они касались состояния дорог, уборки контейнерных площадок, надзора за безнадзорными собаками и благоустройства придомовых территорий. Часть обращений взяли в работу, ответы по ним направят заявителям письменно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.