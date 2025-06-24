В Шатуре прошла международная конференция «Люди с безграничными возможностями»

В Шатурском энергетическом техникуме состоялась международная научно-практическая конференция «Люди с безграничными возможностями», посвященная вопросам социализации и профессиональной реализации студентов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Участниками конференции стали педагоги-психологи, социальные работники и руководители образовательных организаций Подмосковья, а также делегации из Республики Беларусь — Полоцкого экономического колледжа и Минского колледжа цифровых технологий. С приветственным словом к участникам обратилась профессор Мелитопольского государственного университета, доктор филологических наук Тамара Троицкая.

На конференции обсудили примеры вдохновляющих историй людей с инвалидностью, добившихся выдающихся успехов. Участники вспомнили Стивена Хокинга, Ника Вуйчича, шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова. Эти примеры, по словам участников, наглядно доказывают: сила духа, воля и настойчивость позволяют преодолевать любые барьеры.

Директор ШЭТ Виталий Давыдов отметил значимость инклюзивного подхода в системе профобразования.

«Инклюзивное образование — это мост к профессиональному успеху для каждого студента. Важно создавать условия, в которых каждый сможет раскрыть свои возможности и построить достойное будущее», — сказал он.

Как подчеркнули в пресс-службе, конференция стала важной площадкой для обмена опытом и формирования эффективных практик поддержки студентов с ОВЗ в образовательной среде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.