В Шатуре прошла ежегодная педагогическая конференция

Родителям учеников подробно рассказали об организации и содержании учебного процесса: сколько будут длиться уроки, как будут оценивать их детей, будут ли задавать домашнее задание, какой должна быть школьная форма. Для всех учеников начальной школы городского округа Шатура в течение года будут организованы бесплатные горячие завтраки.

Об условиях успешной адаптации первоклашек и их родителей к новым условиям жизни рассказала школьный психолог. Прозвучали практические советы по подготовке руки к письму, а также развитию навыков самостоятельного обучения.

Логопед объяснила родителям важность речевой готовности маленьких учеников. Своевременная диагностика и коррекция самых разных нарушений позволят успешно осваивать школьную программу.

Кроме того, родителям подробно рассказали о сопровождении детей-инвалидов и особенностях их обучения.

Всего за парты округа в этом учебном году сядут 852 первоклассника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.