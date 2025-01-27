В Шатуре прошел молодежный патриотический форум «Дорогами побед»

В корпусе «Перспектива» шатурского лицея прошел форум, приуроченный к 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Со сцены звучали стихи и песни о мужестве и героизме людей, которые сражались за свободу и независимость. Вспомнили школьники и о героях-земляках.

«Федор Жаров добровольцем ушел на войну, проявил мужество и героизм при форсировании Днепра. Старший лейтенант Федор Жаров был посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза», — напомнили школьникам организаторы форума.

В Шатуре на доме, в котором жил Федор Тимофеевич, установлена мемориальная доска, одна из улиц города и средняя школа № 4 носят его имя.

В патриотическом мероприятии приняли участие и члены литературного объединения «Орфей». Юрий Митрохин исполнил популярные песни военных лет. Заслуженный поэт Подмосковья Лидия Жарова зачитала стихи собственного сочинения. Она также вручили благодарственные письма и дипломы победителям Открытого конкурса «Литературный дебют».

Организаторы форума напомнили современной молодежи о подвигах советских солдат. И о том, что нужно бережно относиться к этому наследию и делать все возможное для сохранения мира.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.