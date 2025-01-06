В Шатуре пройдет конкурс новогодней выпечки

Участникам конкурса предстоит испечь рождественский пирог в лучших русских традициях. После регистрации, требуется представить свою кулинарную работу на суд жюри. Выставка и дегустация пирогов будет на открытом воздухе в парке.

Самые талантливые и оригинальные пироги будут отмечены ценными подарками, а для всех остальных участников организаторы подготовили приятные сюрпризы, чтобы каждый почувствовал себя особенным в этот замечательный день.

Гостей мероприятия ждут вкусные угощения, горячие напитки и веселые конкурсы, в которых могут участвовать как взрослые, так и дети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.