В Шатуре приступили к санитарной и омолаживающей обрезке деревьев

На территории м. о. Шатура служба дорожного хозяйства и благоустройства производит санитарную и омолаживающую обрезку зеленых насаждений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты спиливают сухие и гнилые ветки, которые могут представлять опасность для жителей, формируют кроны кустарников и деревьев. Благодаря правильной обрезке можно не только улучшить внешний вид зеленых насаждений, но и значительно уменьшить распространение тополиного пуха и клена ясенелистного, который относится к инвазивному виду в экосистеме города. Например, омолаживающая обрезка тополя позволяет уменьшить образование пуха, а обрезка клена — образование семян, что уменьшает их неконтролируемое распространение.

Например, работы по омолаживаю зеленых насаждений ведутся в поселке Радовицкий около Дома культуры. Здесь обрезанные ветки кустарников и сухие стволы деревьев сразу перерабатывают в измельчителе. Полученную щепу после дробления используют как мульчирующий материал.

В поселке Шатурторф на Железнодорожном переулке работники Службы спилили старую березу. В случае ненастья дерево могло бы не выдержать порывов ветра и упасть на дома, которые расположены рядом.

В Шатуре на улице Клары Цеткин около дворца спорта «Олимпийский» сотрудники Службы провели обрезку тополей. Большие объемы спиленных веток на других улицах собирают и вывозят из города, используя спецтехнику — самосвал с манипулятором.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.