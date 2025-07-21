В Шатуре после провели туристический слет трудящейся молодежи

Туристический слет прошел на живописном берегу реки Поли, на поляне у села Власово. Участники провели два дня и одну ночь активного отдыха, прошли больше десятка испытаний, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По счету этот туристический слет стал 64-м. И все эти годы программа оставалась неизменной. Нововведением стало ночное ориентирование.

«Участники попробуют свои силы. Территорию они знают, а вот ночью ориентироваться будет намного сложнее. Им будет выдана карта с этапами, точками, они должны будут их найти», — рассказала Ольга Руденко, начальник отдела спорта и физической культуры администрации м. о. Шатура.

Такое событие не могло обойтись без техники водного туризма. Это сложный соревновательный момент, потому что участники и организаторы заранее не знают, удастся ли справиться с байдаркой и течением реки. Баллы за правильное прохождение трассы идут в зачет всей команде.

Команда «Перспектива» — дебютант турслета. Состоит из педагогов лицея. Как и положено учителям, к мероприятию они готовились добросовестно. Тренировались, а еще читали книги.

«Мы изучали литературу, основывались на опыте участия в других турслетах. У нас есть уже и бывалые ребята, которые в маевках и турслетах не первый раз, даже десяток раз. Под их наставничеством мы раскрываем свой потенциал снова и снова», — поделилась Энже Ахметшина, учитель информатики шатурского лицея.

Победителей турслета определяли в командном и личном зачете. Бронзовым призером соревнований стали новички — команда «Перспектива», серебро у «Олимпа», первое место разделили «Мещерские бродяги» — опытные участники и призеры областных туристских слетов. На туристический слет они представили две команды.