В Шатуре появилась рябиновая аллея

В Шатуре, на улице Энергетиков, высадили новые деревья. Озеленением города занималась служба дорожного хозяйства и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего 38 саженцев рябин посадили по обе стороны от пешеходных дорожек.

«Живу в этом доме десять лет. Радует, что с каждым годом территория вокруг дома заметно преображается», – рассказала жительница дома 29а по улице Энергетиков.

По сообщению отдела благоустройства, сегодня больше декоративной зелени появилось в городе на улице Академическая и на бульваре Мира. Здесь высадили кусты спиреи.

Работы по благоустройству и озеленению проходят во всем округе. Так, в Рошале в вазоны на пешеходной зоне по улице Косякова высадили цветы. Своим цветением ее украсят колеус, бегония, бархатцы и георгины.

На очереди – рошальский парк «Крестов Брод». Здесь работы пройдут завтра. Всего высадят более 1 400 цветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.