В Шатуре подготовили парки к осенне-зимнему сезону

Парки Шатурского округа готовы к работе в осенне-зимний период. Смотр уборочной техники прошел 21 октября в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина в Шатуре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Порядок на парковых территориях Шатурского округа будут поддерживать дворники с помощью ручного инвентаря и специализированной техники. По данным объединенной дирекции парков муниципального округа, для уборки листвы с дорожек и игровых площадок подготовили метлы и воздуходувки.

Зимой работники парков Шатуры и Рошаля будут использовать лопаты, ледорубы, снегоуборщики и снегоотбрасыватели. При необходимости аллеи посыплют противогололедными материалами — песком и гранитной крошкой. Собранные листья и снег будут оперативно грузить и вывозить с помощью тракторов.

Сотрудников обеспечили средствами защиты, теплой одеждой и обувью. Для персонала также организовали места для обогрева и отдыха. Подготовка позволит поддерживать чистоту и проводить мероприятия в парках круглый год.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.