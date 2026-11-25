В Шатуре педагогам рассказали о схемах онлайн-мошенничества

В Шатуре представитель прокуратуры провел лекцию для педагогов о распространенных схемах обмана в сети и рисках, с которыми могут столкнуться граждане. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Особое внимание на встрече уделили тому, что мошенники часто используют обманутых людей для совершения противоправных действий под видом возврата денег.

Участники мероприятия смогли получить ответы на свои вопросы от представителя прокуратуры. Заместитель городского прокурора Алексей Климанов выразил надежду, что мероприятие поможет снизить количество IT-преступлений и защитить граждан от мошенников.