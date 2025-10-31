В Шатуре отметили День добровольца Московской области

В среду, 29 октября, отмечается День добровольца (волонтера) Московской области. Праздник был официально установлен Мособлдумой в 2017 году. Этот праздник посвящен тем, кто неравнодушен к проблемам других и всегда готов протянуть руку помощи нуждающимся, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное мероприятие ко Дню волонтера прошло в Шатуре. В актовом зале лицея чествовали добровольцев — тех, кто безвозмездно помогает другим людям, откликается на просьбы. Героями праздника стали школьники, активисты волонтерских движений и простые жители муниципалитета, у которых доброе сердце.

В Шатурском округе в ряды волонтеров вступает все больше активистов. Каждый из них готов оказывать посильную помощь в свободное от учебы или работы время.

«Вы все разные: кто-то житель города, кто-то маленького населенного пункта. Абсолютно разные по возрасту. Очень приятно видеть совсем молодые лица, нашу серебряную „молодежь“, которая никогда не остается в стороне от чужой беды», — отметил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

В праздничный день волонтерам округа вручили благодарственные письма. В знак признательности за вклад в оказание помощи волонтеров наградили медалями «Участнику гуманитарного конвоя», а особо отличившиеся в добровольческой деятельности, связанной с проведением СВО, удостоились медали «Волонтеру России».

