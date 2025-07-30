В Шатуре отметили 105 лет со дня открытия районной электростанции

Праздничное мероприятие прошло в корпусе «Перспектива» шатурского лицея. В фойе лицея гости могли увидеть фотовыставку, где были отражены основные вехи становление станции. Торжественный вечер прошел в актовом зале. Под звуки оркестра на экране оживали на слайдах черно-белые фотографии, перенося всех в эпоху прошлого столетия, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

«В составе ПАО „Юнипро“ Шатурская ГРЭС занимает почетное место самой старшей электростанции, а в истории нашей страны — это одна из первых станций, построенных по плану ГОЭЛРО. Строительство ГРЭС стало важнейшим шагом в электрификации России и всего Советского Союза, и толчком развития промышленности в Подмосковье и Москве в годы индустриализации», — рассказал Василий Никонов, генеральный директор ПАО «Юнипро».

Значимая дата в истории электростанции стала поводом не только оглянуться назад, когда только зарождалось сердце Шатуры, но и одновременно поводом сказать спасибо тем, кто сегодня несет вахту, подавая тепло и электроэнергию в дома и на социально значимые объекты.

«105 лет назад это было действительно важное событие для всей страны, а не просто для Шатуры. У нас открылась первая районная электростанция и где-то в далеких подмосковных болотах зажглась искра прогресса и родилась наша родина, наша Шатура. И наш день рождения тоже связан с рождением нашей станции. Но в первую очередь хотелось бы отметить, что станция для нас для жителей округа — не просто предприятие, вырабатывающее электроэнергию. Это колыбель нашего города, и люди. Хочу нашему предприятию пожелать процветания, развития, и самое главное развития нашего округа вместе со станцией. Потому что мы друг от друга неотделимы. И являемся единым целым», — отметил Николай Прилуцкий, глава м. о. Шатура.

В день рождения звучали поздравления. Работа специалистов Шатурской ГРЭС была высоко оценена первым заместителем Министра энергетики Московской области Расимом Тактаровым. В этот день грамотами и благодарственными письмами были отмечены как действующие работники электростанции, так и ветераны энергетической отрасли, которые внесли большой вклад в развитие предприятия.

Гостям праздника был показан фильм о том, как на Шатурской ГРЭС впервые в России без участия компании-производителя оборудования успешно завершили капитальную инспекцию парогазовой установки мощностью 400 мегаватт. В данном процессе было задействовано более 150 человек персонала компании «Юнипро» и работников подрядных организаций из дружественных стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.