В Шатуре обследовали озеро Белое по обращению жителей

В озере Белое в Шатурском округе жители близлежащих деревень обнаружили пятна неизвестного происхождения, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По поручению главы округа Николая Прилуцкого, на место выехала комиссия, которую возглавил заместитель главы по вопросам безопасности Илья Климов.

Специалисты опросили жителей, взяли пробы воды, которые будут направлены на исследование в Роспотребнадзор.

«По результатам анализа решим, как действовать дальше. Прошу сохранять спокойствие, во всем разберемся и примем соответствующие меры», — прокомментировал ситуацию Николай Прилуцкий.

Если будут выявлены превышения каких-то показателей, администрация обратится в министерство природопользования и экологии Московской области, МВД, прокуратуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.