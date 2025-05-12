В Шатуре началось комплексное благоустройство дворовых территорий

Во дворе домов № 37 и 39 по улице Жарова в Шатуре рабочие приступили к выравниванию грунта. В скором времени здесь будет уложен асфальт, обустроены парковочные места и проезд для автовладельцев из этих домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее жители этого двора направляли много запросов по обустройству территории.

В этом году здесь уже обновили футбольную площадку: уложили искусственный газон и отремонтировали ограждение. А в прошлом году обновили освещение.

В 2025 году комплексное благоустройство дворовых территорий запланировано еще по 11 адресам:

п. Шатурторф, ул. Лесная, д. 8,

п. Шатурторф, ул. Лесная, д. 7,

р. п. Черусти, ул. Новая, дома № 6, 6а,

г. Шатура. мкр. Керва, ул. Первомайская, дома № 16, 23, 28,

г. Рошаль, ул. Советская, дом № 17а, ул. Химиков, дом № 5, ул. Урицкого, дом № 29,

п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, дом № 10,

п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, дом № 10а, ул. Советская, дом № 1,

г. Шатура, ул. Академическая, дома № 5, 7, пр. Маршала Борзова, дома № 3, 3/1, 5,

п. Бакшеево, ул. Советская, дом № 3,

р. п. Черусти, Пионерский пр., дом № 3,

п. Бакшеево, ул. Князева, дома № 3, 4, ул. Юннатов, дома № 1, 5, ул. Комсомольская, дом № 20а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.