В Шатуре начались работы по соединению улицы Советской с Вокзальным проездом

Новая автомобильная дорога соединит две части города Шатуры. Проехать на улицу Советскую можно будет через Вокзальный проезд. В этом году в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» автомобилистам станет доступен новый участок дороги. Его протяженность составит 175 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это поможет быстрее перемещаться по городу, а также поможет разгрузить проспект Ильича.

В настоящее время дорожники уже выполнили фрезерование асфальта под установку бортового камня. В первую очередь работы начались на территории бывшей парковки около железнодорожной станции Шатура. Сюда же завезли щебень и песок для дальнейших дорожных работ.

«Самое важное — обеспечить безопасность новой проезжей зоны и для водителей, и для пешеходов. Обязательно предусмотрим освещение, тротуар, пешеходный переход к вокзалу», — рассказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.