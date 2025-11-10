В Шатуре дан старт благотворительной акции «20 добрых дел»

В минувшие выходные волонтеры помогали по хозяйству ветеранам и одиноко проживающим пенсионерам. В воскресенье работы были продолжены на территории храма в селе Туголес.

Планируется, что марафон добрых дел завершится 17 ноября, в день рождения молодежного движения. Однако, как отметили шатурские активисты, на этом работа не остановится — волонтеры намерены помогать тем, кто в ней нуждается.

«Проведение такой акции в юбилейный для нас год — это не просто отчетность, а искреннее желание сделать жизнь в нашем округе лучше. Помощь ближнему, забота о старшем поколении и сохранение нашего культурного и духовного наследия — это те фундаментальные ценности, которые лежат в основе нашей деятельности», — комментирует заместитель руководителя МГЕР м. о. Шатура Евгения Чиркунова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.