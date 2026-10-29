В Шатуре благоустроят парк имени Юрия Гагарина

Благоустройство парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в Шатуре начнется в 2027 году. Территорию оформят в космическом стиле, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк занимает почти 11 гектаров. С севера к нему примыкает заболоченный участок, с юга — медицинский комплекс, с запада — стадион, с востока проходит Московская улица.

Жители попросили установить мебель для отдыха, навесы, беседки, качели, туалет и сцену, обустроить поляну для пикников, прогулочную дорожку, велодорожку, аттракционы и игровые поля. Они высказались против зон для выгула собак и мангалов. Большинство выступило за сохранение существующих растений. Также жители предложили высадить аллеи декоративных деревьев, массивы кустарников и многолетние травянистые растения природного вида, без больших вазонов и кашпо.

Проект предусматривает тематические зоны в космическом стиле. В парке появятся лыжная трасса «Кольца Сатурна», входная зона «Темная сторона Луны», многофункциональный павильон с кафе, прокатом, туалетом и комнатой матери и ребенка. Запланированы зоны «Пустынный Марс» и «Млечный путь», городская набережная с фонтаном, качелями, настилами, лежаками и цветником. В тихой зоне разместят амфитеатр у воды и площадку для выездных регистраций брака.

Также предусмотрены зона аттракционов, детская площадка «Плеяды», зона памятников «Космический шаттл», зоны «Гравитационный маневр» и «Комета Галлея», площадка для экстремальных видов спорта. В спортивной зоне «Горизонт событий» разместят игровые площадки, тренажеры и воркаут. Для массовых мероприятий обустроят площадку со сценой и павильоном для мастер-классов. Несмотря на пожелания жителей, в проект включены «Марсианские дюны» — место для выгула и дрессировки собак. Кроме того, благоустроят входные зоны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.