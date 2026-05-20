В Шаховском округе высадили цветы на 1-й Советской улице

Коммунальные службы 20 мая высадили рассаду однолетников в новую клумбу на 1-й Советской улице в Шаховском округе Подмосковья. Работы прошли возле здания Почты России после завершения установки цветника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клумбу у дома на 1-й Советской улице устанавливали с 15 по 19 мая. 20 мая сотрудники МБУ «Шаховское ЖКХ» Жанна Кулагина, Елена Родионова и Анатолий Смирнов приступили к посадке растений.

В цветник высадили рассаду однолетних цветов серии «Цинния Магеллан». Растения отличаются неприхотливостью и разнообразием окрасок. В клумбе представлены три оттенка — белый, розовый и красный.

При посадке специалисты использовали трехкомпонентный грунт, который повышает плодородие почвы и обеспечивает питание корневой системы. Также применены минеральные удобрения и гидрогель — влагоудерживающий полимер, способный впитывать воду в 200–300 раз больше собственного веса. Он накапливает влагу и постепенно отдает ее растениям, что снижает частоту полива в 2–3 раза и защищает цветы от пересыхания.

Вечером коммунальщики дополнительно обработают посадки антистресс-препаратами, чтобы растения быстрее адаптировались к почве в жаркую погоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.