В Шаховском городском парке открылось новое кафе с европейской домашней кухней

В июне этого года Шаховской городской парк пополнился новым местом притяжения для жителей и гостей округа — здесь открылось уютное кафе, которое принадлежит предпринимательнице из Волоколамска, Ксении Арончиковой. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ксения, многодетная мама, признается, что любовь к кулинарии и желание удивлять своих детей разнообразными блюдами, вдохновили её на открытие собственного дела. «Я люблю готовить, и это достаточно разнообразная кухня, потому что я многодетная мама и мне всегда хочется чем-то удивить своих детей», — поделилась Ксения.

Кафе предлагает посетителям европейскую домашнюю кухню, приготовленную с душой и из качественных продуктов. Особое внимание уделено маленьким посетителям — для них оборудован детский уголок, где дети могут весело провести время. Ксения также разработала специальные боксы по мотивам известного кафе «АндерСон», в которых собраны полезные и вкусные продукты для детского питания.

В планах у предпринимательницы — расширение меню и создание зоны барбекю с блюдами, приготовленными на мангале. Кроме того, Ксения планирует решить вопрос с отоплением, чтобы кафе могло радовать посетителей круглый год.

Открытие нового кафе в Шаховском городском парке — это значимое событие для муниципального округа. Оно предоставляет жителям и гостям возможность не только вкусно поесть, но и приятно провести время в уютной атмосфере, наслаждаясь природой и общением. Администрация муниципального округа Шаховская приветствует развитие малого бизнеса и поддерживает предпринимателей, создающих новые возможности для жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.