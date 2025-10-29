В Шаховской вскоре откроют новый Дворец торжеств

Строительство крупного культурного центра, Дворца торжеств, вступает в завершающую стадию в Шаховской. Этот амбициозный проект обещает стать не только символом развития инфраструктуры региона, но и любимым местом для местных жителей, стремящихся провести памятные события в уютной атмосфере современного пространства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам представителя подрядной организации, завершение всех строительно-отделочных работ планируется уже в I квартале 2026 года. Уже завершены важные этапы проекта: здание подключено ко всем необходимым коммуникациям — электричеству, отоплению и водоснабжению. Осталось завершить внутреннюю отделку помещений, которая идет полным ходом согласно графику.

Проект уникален своим архитектурным решением и продуманностью функционального наполнения. Общая площадь здания составляет порядка 2 тыс. кв. м, способная принять одновременно более 200 гостей.

Первый этаж оборудован просторным холлом с комфортабельным вестибюлем, гардеробом и удобной парадной лестницей на верхний уровень. Здесь же разместятся административные помещения и комната хранения праздничных украшений. Но главное событие зала торжества ждет гостей на верхнем уровне, где расположена зона банкетов и церемоний с современным интерьером и необходимой инфраструктурой для комфортного проведения свадеб, юбилеев и корпоративных мероприятий.

Архитектурная концепция также выделяется своей символичностью. Фасад украшен оригинальными круглыми металлическими проемами, олицетворяющими образ традиционных обручальных колец, подчеркивая тематику семейного счастья и гармонии.

Особое внимание уделили доступности нового комплекса для всех категорий граждан. Для удобства маломобильных групп предусмотрено наличие лифтов, что позволит комфортно перемещаться внутри здания людям с ограниченными возможностями здоровья.

Еще одной важной деталью является тот факт, что сам проект Дворца торжеств победил в конкурсе Союза архитекторов России, став одним из лучших примеров современной архитектуры и градостроительства.

Этот объект непременно привлечет внимание как местного сообщества, так и туристов, ищущих интересные места для посещения и знакомства с особенностями русской провинции.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.