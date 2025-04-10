В Шаховской развивается программа «Культура Подмосковья» и проект «Активное долголетие»

В Шаховском округе благодаря программе «Культура Подмосковья» обновлены Дома культуры в Белоколпском, Муриково, Ивашково, Серединском, а также клубы в Городково, Обухово, Черленково, создав более комфортные условия для творчества и досуга, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Национальный проект «Культура» успешно реализован, превышая плановые показатели, а учреждения пользуются заслуженной популярностью среди жителей всех возрастов. Особое внимание уделяется губернаторскому проекту «Активное долголетие», в котором участвует более 1450 человек, активно поддерживая и вовлекая старшее поколение.

Экскурсии — самое востребованное направление, демонстрируя интерес к истории и культуре родного края. Кинотеатр «Мир» и Городской парк продолжают оставаться любимыми местами отдыха для жителей и гостей округа, приняв 32 и 602 тысячи посетителей соответственно. В планах на текущий год — дальнейшее обновление материально-технической базы учреждений, создание новых возможностей для развития творческого потенциала жителей и расширение спектра культурных мероприятий. Развитие культуры — ключевая инвестиция в будущее Шаховского округа, призванная приносить радость и вдохновение каждому жителю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.