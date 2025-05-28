В Шаховской рассказали о благоустройстве пешеходной зоны в 1-м Советском переулке

В администрации Шаховской провели рабочую встречу с заместителем директора и главным инженером ООО «Смарт Сити Проект» Дмитрием Юрченко. На встрече была представлена инновационная концепция благоустройства пешеходной зоны в 1-м Советском переулке. Этот проект является важным этапом в развитии общественных пространств муниципального округа и направлен на формирование современной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная концепция предусматривает создание многофункционального пространства, включающего удобные прогулочные дорожки, зеленые зоны со скамейками, современное освещение и продуманную инфраструктуру. Все эти элементы будут учитывать потребности как жителей, так и гостей округа. Глава округа рассматривает этот проект как стратегическую инвестицию в повышение качества жизни и создание условий для комфортного времяпрепровождения.

«Уверен, что реализация данной концепции преобразит пешеходную зону в одно из ключевых общественных мест, востребованных для встреч, отдыха и вдохновения. Мы стремимся к тому, чтобы городская среда отвечала запросам времени: была безопасной, эстетичной и доступной для всех поколений», — подчеркнул глава округа Замир Гаджиев.

Этот проект станет основой для создания пространства, где каждый сможет наслаждаться временем, проведенным на свежем воздухе, и чувствовать себя частью нашего сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.