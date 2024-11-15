В Шаховской проводятся работы по благоустройству сквера

В поселке Середа городского округа Шаховская активно ведутся работы по благоустройству сквера, расположенного рядом с администрацией. Центральным элементом обновленного пространства станет новая стела, которая станет не только архитектурной доминантой, но и символом поселка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект благоустройства сквера включает в себя не только установку стелы, но и целый комплекс мероприятий по созданию комфортной и современной зоны отдыха. Планируется обновление дорожек, озеленение территории, установка новых скамеек и урн. Особое внимание уделяется освещению — будет установлено современное уличное освещение, обеспечивающее безопасность и уют в вечернее время.

Работы по благоустройству ведутся планомерно и в соответствии с графиком. Уже сейчас можно оценить масштаб проводимых работ и представить, как преобразится сквер после завершения благоустройства. Это создаст новые удобные условия для отдыха жителей и станет примером внимательного отношения к созданию комфортной среды проживания.

«Благоустройство сквера в Середе — это важный шаг в развитии нашего городского округа. Новая стела и обновленный сквер станут дополнительным украшением поселка», — сказал глава городского округа Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.