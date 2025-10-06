В Шаховской приступили к сносу самовольных построек для улучшения облика округа

Муниципальный округ Шаховская приступил к реализации программы по сносу аварийных построек, возведенных гражданами самовольно. Данная инициатива направлена на приведение территории округа в соответствие с действующими правилами благоустройства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первоначально работа началась в поселке Шаховская на улице Леспромхоза. Глава муниципального округа Замир Гаджиев выступил инициатором проекта, подчеркнув важность поддержания порядка и соблюдения норм строительства.

Запланировано снести около 10 объектов на территории Шаховского района и более 200 аналогичных строений по всему округу. Это позволит значительно улучшить внешний вид населенных пунктов и повысить уровень безопасности жителей.

Администрация округа также обращает внимание жителей и владельцев недвижимости на необходимость проверки прав собственности на принадлежащие им объекты. В случае наличия соответствующих документов рекомендуется привести их в порядок, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Таким образом, реализация программы способствует улучшению городской среды и соблюдению правовых норм, обеспечивая комфорт и безопасность всех жителей муниципального округа Шаховская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.