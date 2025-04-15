В Шаховской приступили к капремонту одной из центральных улиц

В текущем году на территории муниципального округа Шаховская пройдут масштабные работы по полной реконструкции одной из центральных улиц поселка. На улице Шамонина протяженностью 523 метра отремонтируют 10 водопроводных колодцев. На сегодняшний день работы успешно завершены на четырех объектах, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ближайшее время здесь осуществится полный комплекс мероприятий: демонтируют устаревшие элементы, установят усиленные конструкции, полностью заменят асфальтовое покрытие, установят бордюрный камень, возвращая дорожному полотну первоначальный вид.

В прошлом году за счет средств бюджета Московской области в муниципалитете было отремонтировано 44 дороги общей протяженностью 19 км на сумму 111 млн рублей. Капитально отремонтированы три автомобильные дороги в поселке на пересечении улиц Базаева-Садовая, улиц Полевая и Соломина. В текущем году в план ремонта вошли 32 участка дорог.

«Работы по реконструкции дороги по улице Шамонина необходимо провести качественно и в установленные сроки. Такое поручение довел до нас глава региона Андрей Воробьев. Поэтому с наступлением сухой устойчивой погоды мы тут же приступили к работам», — прокомментировал глава округа Замир Гаджиев.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.