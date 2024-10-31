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В Шаховской построят элеваторный комплекс по приему и очистке зерна

В городском округе Шаховская стартует масштабный проект — строительство элеваторного комплекса по приему и очистке зерна. За реализацию проекта берется ООО «Агроинновация», которое планирует создать одно из самых крупных предприятий такого типа в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый элеваторный комплекс позволит хранить более 75 тыс. тонн зерна, что в значительной степени повысит уровень развития сельскохозяйственной отрасли в округе Шаховская и в Московской области в целом.

«Строительство элеваторного комплекса — это важный шаг для развития сельского хозяйства в нашем округе. Это создаст новые рабочие места, повысит эффективность производства и создаст новые возможности для сельхозпроизводителей», — отметил глава администрации округа Замир Гаджиев.

Строительство элеваторного комплекса — это значительный инвестиционный проект, который не только способствует развитию сельского хозяйства, но и создает новые рабочие места и укрепляет экономическую ситуацию в Шаховском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхоз производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.