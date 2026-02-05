В Шаховской объявлен конкурс на благоустройство пешеходной зоны

В муниципальном округе Шаховская Подмосковья стартовал конкурс на благоустройство пешеходной зоны по 1-му Советскому переулку, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории в поселке Шаховская по адресу: 1-й Советский переулок.

Площадь благоустраиваемой территории составит 1,29 гектара. Работы проводятся в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются из бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Шаховская.

Завершить благоустройство планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.