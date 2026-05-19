В Шаховской начали благоустройство двора на 1-й Советской улице

Благоустройство придомовой территории стартовало в муниципальном округе Шаховская по адресу 1-я Советская, 51А. Работы включают обновление покрытия, расширение парковки и озеленение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном округе Шаховская начались работы по комплексному благоустройству двора на улице 1-я Советская, дом 51А. Подрядчики уже приступили к подготовительным и строительным мероприятиям.

Проект предусматривает расширение парковочных зон, обновление дорожного покрытия и обустройство пешеходных тротуаров. Также запланировано озеленение территории: во дворе высадят декоративные кустарники кизильника. Растение хорошо переносит климат Подмосковья и сохраняет декоративный вид в течение всего года.

Глава муниципального округа Шаховская Замир Гаджиев подчеркнул значимость проекта.

«Благоустройство дворов — это один из наших ключевых приоритетов. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель чувствовал заботу и видел реальные изменения к лучшему», — отметил Гаджиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.