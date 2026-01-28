сегодня в 14:47

В Шаховской коммунальщики убрали снег у домов на улице Комсомольской

Сотрудники коммунальных служб Шаховской 28 января очистили от снега подъезды к домам № 6 и 6А на улице Комсомольской и контейнерные площадки по обращениям жителей.

Коммунальные службы Шаховской 28 января отреагировали на обращения жителей, поступившие через портал «Добродел». Работы проводились у домов № 6 и 6А на улице Комсомольской.

По словам дорожного диспетчера МПКХ «Шаховская» Виктора Артамонова, сотрудники убрали снег, который мешал проезду автомобилей и вывозу мусора с контейнерной площадки. После завершения работ на Комсомольской бригада направилась на улицу Шамонина, дом 19, где также планируется вывоз снега.

В уборке были задействованы три автомобиля КамАЗ и погрузчик.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.