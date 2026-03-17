В Шаховской гимназии провели урок о заводах России

Внеурочное занятие «Разговоры о важном», посвященное промышленности, прошло 16 марта в Шаховской гимназии для учеников восьмого класса. Школьникам рассказали о роли заводов в экономике страны и перспективах инженерных профессий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие посвятили теме «Заводы России». Восьмиклассникам рассказали об истории отечественной промышленности, создании современных производств и специалистах, которые работают на предприятиях. Особое внимание уделили инженерам, технологам и конструкторам, благодаря которым развивается промышленный потенциал страны.

К уроку в формате видеоинтервью присоединился министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Он рассказал о развитии промышленности, внедрении высоких технологий и возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами.

Главным гостем встречи стала руководитель административного отдела завода «ЭРА» Галина Смольская. Предприятие расположено в муниципальном округе Шаховская. Она рассказала о ключевых направлениях работы завода и производственных процессах. Школьники задавали вопросы и участвовали в обсуждении.

По итогам занятия учащиеся отметили, что лучше поняли значение промышленного сектора для экономики и перспективы выбора будущей профессии.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.