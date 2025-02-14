В Шаховской депутат Мособлдумы отчиталась о проделанной за год работе

В Шаховской депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова отчиталась перед избирателями о проделанной за год работе, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В ходе встречи парламентарий подробно рассказала о ключевых законах, принятых Московской областной Думой в прошедшем году. Она акцентировала внимание на работе Комитета по образованию, культуре, науке, спорту и молодежной политике, который активно занимается вопросами, касающимися развития образовательной инфраструктуры и поддержки культурных инициатив.

«Одним из значимых аспектов работы комитета стало внимание к молодежной политике и спорту, что особенно актуально в свете современных вызовов, связанных с развитием здорового образа жизни и вовлечением молодежи в активные виды досуга», — сказала Сердюкова.

Татьяна Сердюкова также рассказала о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Она отметила, что в рамках этой работы были разработаны и реализованы различные программы, направленные на помощь военнослужащим и их близким.

Депутат отчиталась и о выполнении наказов избирателей, которые стали частью Народной программы партии «Единая Россия».

«В 2024 году в округе были достигнуты значительные результаты: после капитального ремонта открылась Шаховская школа № 1, что стало важным событием для образовательной системы. Также был построен современный теннисный центр. В трех населенных пунктах были возведены новые фельдшерско-акушерские пункты, что значительно улучшило доступность медицинской помощи для жителей удаленных территорий», — прокомментировала депутат Мособлдумы.

Кроме того, по ее словам, в рамках благоустройства была обновлена зона отдыха у плотины, что создало комфортные условия для досуга и отдыха жителей. Это мероприятие стало частью широкой программы по улучшению городской инфраструктуры и созданию комфортной городской среды.

Татьяна Сердюкова также представила результаты инициативного бюджетирования, подчеркнув, что данный механизм позволяет жителям напрямую участвовать в принятии решений.

«Это создает условия для более эффективного использования ресурсов и позволяет учитывать реальные потребности и пожелания граждан. Благодаря инициативному бюджетированию, было обеспечено финансирование важных проектов, направленных на улучшение культурной жизни сельских поселений. В частности, значительные средства были выделены на модернизацию технической базы Серединского центрального сельского Дома культуры. На приобретение современного звукового оборудования было выделено около 2,5 миллионов рублей», — рассказала парламентарий.

Она отметила, что для поддержания творческих коллективов Степаньковского сельского Дома культуры, было выделено 200 тысяч рублей на приобретение новых костюмов.

«За прошедший год нам удалось достичь значительных результатов в решении проблем, которые волнуют наших граждан. Мы внедрили новые инициативы, направленные на улучшение социальной инфраструктуры, развитие образования и здравоохранения. Я благодарна всем, кто поддерживал и взаимодействовал со мной. Все эти достижения стали возможны благодаря вашей поддержке и активному участию. Однако, впереди еще много работы. Буду продолжать прислушиваться к вашим нуждам и стремиться к улучшению качества жизни», — сказала депутат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.