В Севкабель Порту откроется 42-метровая снежная горка

В Петербурге 30 ноября откроется снежная горка длиной 42 метра. Она разместится в Севкабель Порту рядом с катком, сообщает «Бриф24» .

Высота горки составит 7 метров, откуда будет открываться красивый вид на Финский залив. Посетители смогут одновременно наслаждаться катанием на двух трассах. За порядком будут следить инструкторы, рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в социальных сетях.

Кроме того, планируется установить еще одну впечатляющую 9-метровую горку длиной 65 метров на Дворцовой площади между зданиями Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса. Рядом начнет работать рождественская ярмарка.

Между тем россиянам рассказали, куда поехать на Новый год из Москвы. Среди предложенных вариантов — Киров, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород и Казань.