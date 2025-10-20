В Сети появился загадочный смартфон Xiaomi, который так и не вышел

В интернете всплыла информация о таинственном смартфоне от Xiaomi, отличающимся уникальными характеристиками и внешним видом. По данным портала XiaomiTime, корпорация Xiaomi представила прототип необычного смартфона, оснащенного единственной камерой, сообщает Infox .

Фотография этого девайса была опубликована в Сети. На снимке видна только обратная сторона аппарата, что не позволяет оценить экран. Обозреватели подчеркнули, что данный прототип, по всей видимости, находится на ранней стадии разработки. Его выделяющейся особенностью является наличие всего одной камеры, что не характерно для текущих моделей Xiaomi.

На задней панели этого устройства также видно маркировку Amazon и Nebula. Эти кодовые названия применяются в Xiaomi для обозначения устройств на этапе разработки, чтобы сохранить конфиденциальность настоящих имен до официального релиза.

Однако Xiaomi еще не выпускала смартфоны с единственной камерой.

«Хотя официального комментария по поводу этого загадочного устройства от Xiaomi еще нет, можно предположить несколько причин его исчезновения», — отметили авторы XiaomiTime.

Одна из версий заключается в том, что компания могла отказаться от концепции создания подобного смартфона, пересмотрев позицию относительно устройств с одним объективом. Кроме того, прототип мог разрабатываться исключительно для внутреннего использования или разработки других устройств.

