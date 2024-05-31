В Сети появились кадры с возвращенными из украинского плена солдатами ВС РФ

В Сети опубликовали видеозапись с российскими военными, которых вернули из украинского плена. 75 военнослужащих отправились к своим семьям, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российские военные находятся в приподнятом настроении, у них боевой дух. Один из солдат пошутил, что полгода жил с тещей, поэтому ему не страшен никакой плен.

Освобожденных военнослужащих отправят в Москву, где они пройдут реабилитацию и лечение в учреждениях Минобороны РФ. Всем бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Сегодня между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Он произошел по схеме 75 на 75. В военном ведомстве отметили, что особое посредничество в возвращении бойцов на Родину оказали ОАЭ.