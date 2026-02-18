В Сестрорецком парке Клина установили шесть новых мемориальных плит героям

В Сестрорецком парке Клина 16 февраля установили шесть мемориальных плит в честь героев Великой Отечественной войны и участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Сестрорецком парке Клина на стене «Бессмертный полк в граните» 16 февраля появились шесть новых мемориальных плит. Пять из них посвящены героям специальной военной операции, одна — участнику Великой Отечественной войны.

В церемонии открытия приняли участие представители ассоциации ветеранов СВО, государственного фонда «Защитники Отечества», Союза десантников городского округа Клин, а также родственники погибших военнослужащих.

Заместитель главы городского округа Клин Алексей Пятенков отметил, что важно сохранять память о героях и поблагодарил родителей за воспитание защитников Отечества.

Работа по развитию мемориального комплекса будет продолжена. Планируется разработка общей концепции и установка новых памятных плит. Родственники погибших военнослужащих могут обратиться в Союз десантников городского округа Клин для оформления именной таблички после проверки документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.