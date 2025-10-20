В Серпуховской лиге КВН состоялся ¼ с участием шести команд из Серпухова

В каждой команде выступали около 5 человек, всего на сцене было около 30–40 участников. Лига носит учебный характер, основная задача — развивать юмористические навыки участников.

Программа включала два конкурса: приветствие с миниатюрами и шуточные песни. По итогам соревнования пять команд вышли в полуфинал, который состоится через месяц.

Мероприятие прошло в дружеской и гостеприимной атмосфере, поддерживая традиции лиги и создавая комфортные условия для всех участников. Несмотря на пасмурную погоду, зал был полон светом и теплом добрых шуток и позитивного юмора. Сотни зрителей пришли поддержать свои команды, и атмосфера стала еще более оживленной и веселой.

После полуфинала будет выбран самый юморной коллектив, который и представит лигу в финале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.