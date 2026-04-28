В Серпухове более чем на 30% завершили капремонт школы № 10

Капитальный ремонт средней школы № 10 на улице Войкова в Серпухове выполнен на 32%. Работы идут по госпрограмме за счет бюджета, открыть обновленное здание планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании площадью 8 100 кв. м уже завершены демонтажные работы. Сейчас строители выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад.

«В настоящее время на объекте работают 60 человек, задействовано 5 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе капитального ремонта в школе обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, отремонтируют внутренние помещения и входные группы. Также для учреждения закупят новую мебель и оборудование. Завершить работы планируется к началу нового учебного года 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.