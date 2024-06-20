В Серпухове завершили благоустройство Северного сквера

В городском округе Серпухов завершилось благоустройство Северного сквера. Работы проходили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зоны, площади и веломаршрута, 6 набережных, 16 скверов, 8 детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся 5 новых стел», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

На территории установили скамейки, качели и новую систему освещения для удобства и дополнительной безопасности людей. На всей территории были проложены пешеходные дорожки. Обустроили уютную зону отдыха для гостей и жителей этого района Серпухова.

Также на территории сквера установили полноценную детскую площадку со специальным безопасным покрытием на поверхности земли. На площадке присутствует множество различных игровых элементов для маленьких посетителей сквера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.